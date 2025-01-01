Прокуратура не смогла оспорить продажу властями Перми земли в центре города Речь идёт об участке в м/р Разгуляй Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края не удовлетворил иск региональной прокуратуры о признании договоров купли-продажи участка по ул. Клименко, 16 в м/р Разгуляй недействительными. Резолютивная часть решения опубликована в картотеке суда.

Напомним, в 2022 году департамент земельных отношений продал данный участок площадью 878 кв. м компании «Транс Строй Инвест» за 131,7 тыс. руб. Спустя год и четыре месяца застройщик переуступил права на землю Нине Бронниковой, матери известного пермского бизнесмена Дениса Бронникова, за 2,639 млн руб., что составляет всего 1,5% от кадастровой стоимости.

Надзорное ведомство же считает, что сделки нарушают закон. Согласно источнику, близкому к прокуратуре, передача участка «Транс Строй Инвест» была осуществлена без торгов, мотивированная наличием объекта незавершенного строительства. Однако проверка выявила отсутствие каких-либо построек на данной территории. Кроме того, существенное снижение стоимости при перепродаже вызывало обоснованные сомнения.

