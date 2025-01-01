Прокуратура оспорит продажу властями Перми земли в центре города Речь идёт об участке площадью 878 квадратных метров в Разгуляе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края обратилась в Арбитражный суд с требованием аннулировать две транзакции с землёй, расположенной в центральной части Перми. Речь идёт об участке по ул. Клименко, 16 в м/р Разгуляй. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В 2022 году департамент земельных отношений продал данный участок площадью 878 кв. м компании «Транс Строй Инвест» за 131,7 тыс. руб. Спустя год и четыре месяца застройщик переуступил права на землю Нине Бронниковой, матери известного пермского бизнесмена Дениса Бронникова, за 2,639 млн руб., что составляет всего 1,5% от кадастровой стоимости.

Надзорное ведомство считает, что сделки нарушают закон. Согласно источнику, близкому к прокуратуре, передача участка «Транс Строй Инвест» была осуществлена без торгов, мотивированная наличием объекта незавершенного строительства. Однако проверка выявила отсутствие каких-либо построек на данной территории. Кроме того, существенное снижение стоимости при перепродаже вызывает обоснованные сомнения.

Администрация Перми пока воздерживается от комментариев по данному вопросу.

В случае положительного решения суда участок будет возвращен в муниципальную собственность, а Нина Бронникова и застройщик получат компенсацию выплаченных средств. По ходатайству прокуратуры суд принял меры по обеспечению иска, наложив запрет на любые действия с участком.

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