Алёна Бронникова В дептрансе Перми прокомментировали закупку автомобиля на 5 млн рублей Машина необходима для доставки контролёров на рейды в общественном транспорте Поделиться Твитнуть

В департаменте транспорта администрации Перми прокомментировали закупку нового автомобиля почти на 5 млн руб. Как рассказали «Новому компаньону», на эту сумму будет приобретён новый микроавтобус взамен старого.

«Решение приобрести новый микроавтобус было принято из-за сильного износа имеющегося служебного микроавтобуса. Он обеспечивает доставку контролёров на рейдовые проверки в ночное или раннее утреннее время, когда общественный транспорт ещё не ходит», — поделились в мэрии.

Микроавтобус также используется для проверок подвижного состава на соответствие условиям контрактов в парках перевозчиков и в качестве пункта управления при внештатных ситуациях.

Напомним, на сайте госзакупок появилось объявление о проведении конкурса на поставку нового автомобиля для МКУ «Гортранс». Начальная цена составляет 4,98 млн руб. Средства на его приобретение будут выделены из бюджета Перми. Автомобиль должен быть легковым, с дизельным двигателем объёмом 2-3 тыс. куб. см, мощностью 100-150 л.с., полноприводный, с механической коробкой передач и наличием семи мест. Тип кузова — универсал.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.