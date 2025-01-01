На поставку автомобиля для пермского «Гортранса» выделили 5 млн рублей Его будут задействовать в доставке контролёров для проверки оплаты проезда Поделиться Твитнуть

МКУ «Гортранс» ищет подрядчика на поставку легкового автомобиля за 4,98 млн руб. Средства на его приобретение будут выделены из бюджета Перми. Как указано на сайте госзакупок, поставщика определят 8 декабря.

Исполнитель должен будет доставить автомобиль на ул. Уральскую, 108а в течение пяти рабочих дней c даты заключения контракта. Гарантийный срок должен быть установлен на три года или 200 тыс. км — в зависимости от того, какое из условий наступит ранее.

В техзадании отмечено, что автомобиль должен быть легковым, с дизельным двигателем объёмом 2-3 тыс. куб. см, мощностью 100-150 л.с., полноприводный, с механической коробкой передач. Тип кузова — универсал, шесть пассажирских мест.

К извещению также приложено разрешение Минпромторга РФ на закупку происходящего из иностранного государства товара‚ являющегося промышленной продукцией. Отмечается, что транспортное средство приобретается для перевозки сотрудников организации, обеспечения функций проверки транспорта, объектов транспортной инфраструктуры, оплаты проезда пассажирами (в части доставки сотрудников), развёртывания мобильного пункта управления транспортом. Производителем указана фирма ООО «Акросс».

