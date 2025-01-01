ГИБДД усилила контроль на дорогах из-за плохой погоды в Прикамье Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Пермского края напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил безопасности.

Ухудшение погоды повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, затруднений в движении и сбоев в работе общественного транспорта. Водителям рекомендуется проявлять повышенную осторожность и внимание, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между транспортными средствами.





Напоминаем, что проезжая часть может быть скользкой, поэтому особенно важно внимательно проезжать пешеходные переходы и избегать резких манёвров. Сотрудники Госавтоинспекции перешли на усиленный режим несения службы.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что жителей Пермского края предупредили о сильном снегопаде, за сегодняшний день снежный покров может увеличиться на 10 см. Однако уже с субботы в регионе начнётся потепление, к началу следующей недели снег может растаять.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.