Жителей Прикамья предупредили о сильном снегопаде Снежный покров может вырасти более чем на 10 см

Константин Долгановский

В пятницу, 28 ноября, на большую часть Пермского края обрушатся интенсивные осадки в виде мокрого снега. В Перми и южных районах утром ожидается слабый снег, который на некоторое время прекратится, однако уже во второй половине дня город окажется под влиянием холодного фронта. Об этом пишет ВЕТТА.

В этот период прогнозируется сильный снегопад, продолжающийся от трёх до четырёх часов, с суммарным количеством осадков до 7—9 мм при температуре около нуля градусов. В южных районах края осадки будут менее мощными и выпадут в смешанной фазе — в виде мокрого снега с дождём.

Наиболее напряжённая погодная ситуация сложится на востоке региона: там за вторую половину дня и вечером может выпасть до 12—14 мм осадков. В северных районах ожидается до 10 мм. В результате снежный покров на севере и востоке края увеличится на 10 см и более.

Однако уже с субботы погода кардинально изменится. За циклоном последует приток тёплых воздушных масс, и с субботы по вторник в большей части региона установится устойчивая оттепель с температурой от 0 до +2 °C. Лишь на востоке края температура опустится до −2 °C. Выпавший снежный покров толщиной до 10 см полностью растает в Перми и на юге края уже к началу следующей недели.

Синоптики рекомендуют жителям быть особенно внимательными на дорогах в пятницу из-за ухудшения видимости и образования снежного наката, а также заранее подготовиться к резкой смене погодных условий в начале новой недели.

