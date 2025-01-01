В Прикамье производство мебели выросло на 38% В то же время выпуск лекарственных средств вырос на 15% Поделиться Твитнуть

По данным Пермьстата, в январе-октябре 2025 года индекс промышленного производства в Пермском крае снизился на 1,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Наибольшее падение зафиксировано в отдельных отраслях: производство табачных изделий сократилось на 63,9%, выпуск электрического оборудования — на 41,9%, а добыча металлических руд — на 36,1%.





В то же время некоторые секторы показали рост: производство мебели увеличилось на 38%, выпуск лекарственных средств — на 15,1%, а текстильных изделий — на 7,1%.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что рост цен на продовольственные товары в Пермском крае за октябрь 2025 года составил 1,2%. Особенно заметно подорожали огурцы и помидоры (на 16-26%), что связано с сезонными колебаниями.









