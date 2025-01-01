Суд Прикамья признал ничтожными сделки частной компании с центром закупок Подрядчик выплатит региону более 51 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры, которая настаивала на признании сделок, заключённых между ГАУ ПК «Краевой центр закупок» и компанией-подрядчиком, ничтожными. Как пишет perm.aif со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства, контракты были подписаны в условиях неурегулированного конфликта интересов.

Суд решил взыскать с ООО более 36 млн руб., а также свыше 15 млн руб. процентов за использование чужих денег. Кроме того, арбитраж изменил формулировку основания увольнения руководителя учреждения, который уличён в коррупции. Он отстранён от должности в связи с утратой доверия.

Ранее «Новый компаньон» также сообщал, что седьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил жалобу региональной прокуратуры и отправил дело в отношении экс-главы Сивинского округа Юрия Кабанова на новое рассмотрение в Пермский краевой суд.

