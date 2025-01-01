Суд Прикамья признал ничтожными сделки частной компании с центром закупок
Подрядчик выплатит региону более 51 млн рублей
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры, которая настаивала на признании сделок, заключённых между ГАУ ПК «Краевой центр закупок» и компанией-подрядчиком, ничтожными. Как пишет perm.aif со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства, контракты были подписаны в условиях неурегулированного конфликта интересов.
Суд решил взыскать с ООО более 36 млн руб., а также свыше 15 млн руб. процентов за использование чужих денег. Кроме того, арбитраж изменил формулировку основания увольнения руководителя учреждения, который уличён в коррупции. Он отстранён от должности в связи с утратой доверия.
Ранее «Новый компаньон» также сообщал, что седьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил жалобу региональной прокуратуры и отправил дело в отношении экс-главы Сивинского округа Юрия Кабанова на новое рассмотрение в Пермский краевой суд.
