Пермская благотворительная акция «Небритябрь» помогла женщине с детьми

Фото предоставлено благотворительной организацией "Территория семьи"

Пермячка с тремя детьми нашла убежище от домашнего насилия в организации «Территория семьи» благодаря акции «Небритябрь», которая была запущена для помощи таким семьям. Женщина решилась на побег после многих лет издевательств со стороны бывшего мужа.

Как рассказали в «Территории семьи», более десяти лет брака обернулись кошмаром для Марии (имя изменено). Злоупотребление алкоголем, постоянные ссоры, физическое насилие над членами семьи и принуждение к интимной близости на глазах у детей — вот что ей пришлось пережить. На детей муж тоже поднимал руку, нанося удары по голове.

Мария терпела, пока была вынуждена жить с тираном в ипотечной квартире. После развода ситуация не улучшилась, так как мужчина уклонялся от выплаты алиментов, ссылаясь на отсутствие официальной работы.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье детей, Мария обратилась за помощью в «Территорию семьи», оказывающую поддержку семьям, пострадавшим от насилия и бедности. Женщина с детьми находилась в безопасной квартире и получала необходимую помощь от юриста, социального работника и психолога. Особенно в этой поддержке нуждается один из детей, у которого после пережитого стресса наблюдались тревожность, тремор и другие симптомы. Благодаря работе со специалистами состояние ребёнка улучшается, он становится более спокойным и уверенным.

