В Перми стартовала благотворительная акция «Небритябрь» 

В Пермском крае стартовала уникальная благотворительная кампания под названием «Небритябрь», призывающая мужчин отказаться от бритья в течение всего ноября в поддержку нуждающихся семей. Участники получают бонусы и скидки от пермских заведений — ресторанов, баров, отелей, и спортивных центров. Организаторы надеются привлечь к участию более 500 горожан.

Каждый год в Пермском крае регистрируется более 1800 случаев домашнего насилия в официально зарегистрированных семьях. В действительности, учитывая гражданские браки и незарегистрированные случаи, эта цифра гораздо выше. Цель акции — собрать 500 000 руб. для поддержки «Территории семьи», ведущего центра защиты семей и детей, пострадавших от насилия и находящихся в трудной жизненной ситуации. Собранные средства будут направлены на расширение сети безопасных квартир и оказание помощи психологов и юристов.

По словам руководителя «Территории семьи» Анны Зуевой, некоторые мужчины считают, что им не идёт щетина, но «главная фишка» этой международной акции — позволить себе выглядеть необычно и получить удовольствие, небритый вид станет символом защиты и поддержки матерей, детей и одиноких отцов, которые нуждаются в помощи.

Чтобы принять участие в акции, нужно отказаться от бритья усов и/или бороды, внести пожертвование на сайте nebrityabr.ru и получить подтверждение по электронной почте. Этот чек даёт право на скидки и бонусы от партнеров «Небритября», представляющих индустрию гостеприимства и выступающих против насилия. Для повышения осведомленности участники публикуют фотографии до и после акции с хештегом #небритябрьпермь.

Среди партнеров акции такие заведения, как «Гэтсби», Kebab Club, Etc., Family boutique, «Чеburek», «Фаршенебельный», Stoke, The Hound, «Дом Третьяковой», OneDay, курорт «Усть-Качка», глэмпинг «Хютте» и спорткомплекс «Олимпия». Организаторами выступают «Территория семьи», бар «Гэтсби», PR-агентство VAREN и ТГ-канал in vino papulos.

Изначально «Небритябрь» зародился в Австралии в 1999 году для привлечения внимания к мужскому здоровью, и с тех пор распространился по всему миру. В России эта идея используется разными некоммерческими организациями для решения различных социальных проблем. Пермский «Небритябрь» направлен на оказание помощи родителям и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

