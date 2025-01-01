Алёна Бронникова
Соцвыплаты для многодетных в Пермском крае смогут получать больше семей
Одобрен законопроект о расширении критериев статуса многодетных
В Пермском крае расширятся критерии статуса многодетных семей. Соответствующий законопроект был принят в двух чтениях в ходе пленарного заседания краевого парламента.
Статус многодетной теперь смогут получать семьи не только с родными, но и усыновлёнными детьми и детьми, взятыми под опеку. Сохранить этот статус также смогут семьи, где есть совершеннолетний ребёнок с инвалидностью первой или второй группы до достижения им 23 лет.
Кроме того, многодетные семьи смогут бесплатно посещать краевые и муниципальные музеи, выставки, парки культуры и отдыха, не зависимо от уровня их доходов.
Этим же законопроектом продлевается срок предоставления единовременной выплаты за рождение ребёнка в семьях участников СВО. Их жёны смогут получить данную поддержку в случае рождения ребёнка на территории региона в 2026 году.
