Алёна Бронникова Соцвыплаты для многодетных в Пермском крае смогут получать больше семей Одобрен законопроект о расширении критериев статуса многодетных

Константин Долгановский

В Пермском крае расширятся критерии статуса многодетных семей. Соответствующий законопроект был принят в двух чтениях в ходе пленарного заседания краевого парламента.

Статус многодетной теперь смогут получать семьи не только с родными, но и усыновлёнными детьми и детьми, взятыми под опеку. Сохранить этот статус также смогут семьи, где есть совершеннолетний ребёнок с инвалидностью первой или второй группы до достижения им 23 лет.

Кроме того, многодетные семьи смогут бесплатно посещать краевые и муниципальные музеи, выставки, парки культуры и отдыха, не зависимо от уровня их доходов.

Этим же законопроектом продлевается срок предоставления единовременной выплаты за рождение ребёнка в семьях участников СВО. Их жёны смогут получить данную поддержку в случае рождения ребёнка на территории региона в 2026 году.

