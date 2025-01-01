Алёна Бронникова Изменения в патентную систему налогообложения Прикамья одобрены парламентом Увеличение стоимости патентов планируется постепенно Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Законодательное собрание Прикамья поддержало во втором чтении законопроект о внесении изменений в патентную систему налогообложения. Вопрос был рассмотрен в ходе пленарного заседания 27 ноября.

Законопроектом предлагается постепенное, в течение двух лет, увеличение стоимости патентов до среднерегионального уровня. Это позволит предпринимателям своевременно адаптироваться и спрогнозировать финансовые затраты. Для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих в приоритетных секторах экономики, таких как производство, сельское хозяйство, научная и социальная сферы, «налоговые каникулы» продлены до конца 2026 года.

Кроме того, предлагается расширить перечень видов деятельности, подпадающих под патентную систему. В него войдут блогеры, художники и предприниматели, занимающиеся изготовлением бижутерии. В связи с невостребованностью будут исключены охранники, сторожи, вахтёры и уличные патрули.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», причинами необходимости изменений региональной системы стали снижение налогового потенциала муниципалитета края, возникающее вследствие вычета страховых взносов, а также существенный дисбаланс налоговой нагрузки предприятий.

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края 27 ноября отсутствовали Александр Бойченко (командировка), Александр Буторин (отпуск), Елена Зырянова (отпуск), Григорий Малинин (временная нетрудоспособность), Алексей Петров (командировка), Ольга Суднева (производственная необходимость), Павел Черепанов (производственная необходимость) и Сергей Черезов (командировка).

