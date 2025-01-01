Комитет ЗС одобрил законопроект об изменении патентной системы налогообложения Окончательное решение примут на пленарном заседании Законодательного собрания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Изменения в законе «О налогообложении в Пермском крае» одобрили на заседании комитета Законодательного собрания региона по промышленности, экономической политике и налогам, которое состоялось 21 октября. О том, как изменится патентная система налогообложения рассказала Татьяна Чуксина, министр экономического развития и инвестиций края.

По словам Татьяны Чуксиной, после принятия законопроекта планируется в течение двух лет постепенно увеличить стоимость патентов. Расчёт новой стоимости будет зависеть от двух факторов: среднерегионального уровня и сравнения с налоговой нагрузкой по аналогичному виду деятельности при применении УСН.

Причинами необходимости изменений региональной системы стали снижение налогового потенциала муниципалитета края, возникающее в следствии вычета страховых взносов, а также существенный дисбаланс налоговой нагрузки предприятий.

Отметим, сейчас в Прикамье более 27 тысяч индивидуальных предпринимателей пользуются патентной системой налогообложения. «По сути, это каждый четвертый предприниматель в регионе» — утверждает Татьяна Чуксина.

