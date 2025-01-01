В Прикамье простились с погибшим на СВО Иваном Тотьмяниным Поделиться Твитнуть

Фото: газета "Парма-Новости" / предоставлено родственниками погибшего

В ходе российской спецоперации на территории Украины был убит житель Полазны, уроженец Юрлинского района Иван Тотьмянин. Об этом сообщает газета «Парма-Новости» со ссылкой на родственников погибшего.

Ивану Тотьмянину было 53 года. Он ушёл на СВО весной 2023 года. В этом году, 31 октября, мужчина погиб. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Военнослужащего похоронили на малой родине — в Юрлинском муниципальном округе, 25 ноября.

Как ранее писал «Новый компаньон», 28 ноября в Пермском крае также простятся с двумя участниками СВО, погибшими в зоне боевых действий. В Сивинском округе проводят в последний путь рядового Юрия Ознобишина, а в п. Сергеевский — водителя-санитара медицинского взвода Евгения Тупицына.

