Алёна Бронникова Стоимость патента для трудовых мигрантов в Пермском крае увеличится с 1 января Принято решение о корректировке регионального коэффициента

Ежемесячная стоимость патента на 2026 год для иностранных граждан, трудоустроившихся в Пермском крае, с 1 января увеличится до 8,1 тыс. руб. На пленарном заседании краевого законодательного собрания принят проект закона о корректировке регионального коэффициента.

На текущий год коэффициент составлял 2,2809, стоимость патента — 7,1 тыс. руб. С принятием законопроекта коэффициент на 2026 год увеличен до 2,3858.

Корректировка произведена с учётом прогнозного роста реальной зарплаты в регионе на следующий год в соответствии со сценарными условиями для формирования вариантов развития экономики и основными показателями прогноза социально-экономического развития региона до 2028 года.

Стоимость патента ежегодно рассчитывается из трёх составляющих: учитывается фиксированный платёж в размере 1,2 тыс. руб., региональный коэффициент, который устанавливается региональным законом, а также коэффициент-дефлятор, который определяет Министерство экономического развития РФ.

