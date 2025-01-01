Анастасия Селиверстова Стоимость патента для трудовых мигрантов в Пермском крае вырастет до 8,1 тысячи рублей Рассмотреть законопроект планируют на ноябрьском пленарном заседании Поделиться Твитнуть

Проект закона о стоимости патента для иностранных рабочих на 2026 год поступил в краевой парламент. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Законопроект предлагает увеличить стоимость патента для иностранных граждан с 7 100 руб. до 8 137 руб. в 2026 году. Рассмотреть законопроект планируют на ноябрьском пленарном заседании.

Отметим, что стоимость патента ежегодно рассчитывается из трёх составляющих: фиксированный платёж в размере 1 200 руб., региональный коэффициент, который устанавливается региональным законом, а также коэффициент-дефлятор, который определяет Министерство экономического развития Российской Федерации.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на заседании комитета Законодательного собрания региона по промышленности, экономической политике и налогам был одобрен законопроект об изменении патентной системы налогообложения. Изменения закона приведёт к постепенному повышению стоимости патентов в течение двух лет.





