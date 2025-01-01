Анастасия Селиверстова
Стоимость патента для трудовых мигрантов в Пермском крае вырастет до 8,1 тысячи рублей
Рассмотреть законопроект планируют на ноябрьском пленарном заседании
Проект закона о стоимости патента для иностранных рабочих на 2026 год поступил в краевой парламент. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».
Законопроект предлагает увеличить стоимость патента для иностранных граждан с 7 100 руб. до 8 137 руб. в 2026 году. Рассмотреть законопроект планируют на ноябрьском пленарном заседании.
Отметим, что стоимость патента ежегодно рассчитывается из трёх составляющих: фиксированный платёж в размере 1 200 руб., региональный коэффициент, который устанавливается региональным законом, а также коэффициент-дефлятор, который определяет Министерство экономического развития Российской Федерации.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на заседании комитета Законодательного собрания региона по промышленности, экономической политике и налогам был одобрен законопроект об изменении патентной системы налогообложения. Изменения закона приведёт к постепенному повышению стоимости патентов в течение двух лет.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.