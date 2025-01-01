Алёна Бронникова В Прикамье дополнен закон о штрафах за непредоставление данных о состоянии домов Ответственность будут нести также ТСЖ и УК Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законопроект о введении штрафов за непредоставление данных о состоянии многоквартирных домов был одобрен депутатами заксобрания Прикамья. Документ был принят в двух чтениях на пленарном заседании 27 ноября.

Напомним, прокурор Пермского края предложил поправки в закон «Об административных правонарушениях», согласно которым штрафы за непредоставление или несвоевременное предоставление информации о техническом состоянии домов в органы местного самоуправления вводятся в отношении управляющих компаний, ТСЖ и жилищных кооперативов. Также санкции коснутся непредоставления владельцами спецсчетов в Министерство ЖКХ и благоустройства данных о проведённых работах по капремонту общего имущества.

За подобные нарушения должностным лицам будут выписывать штрафы от 2 до 3 тыс. руб., юридическим лицам — от 3 до 5 тыс. руб. До принятия законопроекта ответственность несли только уполномоченные от органов местного самоуправления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.