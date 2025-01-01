Алёна Бронникова Для предпринимателей Прикамья с 1 января будет доступен спецрежим АУСН Он будет применяться в течение года в качестве эксперимента Поделиться Твитнуть

фото: katemangostar

freepik.com

Инициатива губернатора Прикамья о налоговых изменениях в Прикамье в части введения специального режима для предпринимателей «Автоматизированная упрощённая система налогообложения» (АУСН) была одобрена во втором чтении. Депутаты заксобрания поддержали её на пленарном заседании 27 ноября.

Спецрежим будет введён с 1 января 2026 года в качестве эксперимента и будет действовать в течение года, до 1 января 2027 года.

«Предоставление новой налоговой льготы — не просто точечная мера, а продолжение политики поддержки бизнес-сообщества региона. Мы продолжаем совершенствовать условия для развития прикамского бизнеса», — отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Напомним, на АУСН смогут перейти организации и индивидуальные предприниматели, численность наёмных работников которых не превышает 5 человек, совокупный годовой доход не превышает 60 млн руб., а остаточная стоимость основных средств — 150 млн руб. Ставка налога при объекте налогообложения «доходы» составит 8%, при объекте «доходы минус расходы» — 20%; также предприниматели на АУСН будут освобождены от уплаты страховых взносов и НДС.

