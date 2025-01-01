Вопрос о введении в Прикамье специального налогового режима рассмотрят 27 ноября Законопроект доработан ко второму чтению Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты экономического комитета Законодательного собрания Прикамья доработали ко второму чтению законопроект о налоговых изменениях в регионе. Об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.

Речь идёт о поправке, предложенной губернатором Дмитрием Махониным о введении специального налогового режима «Автоматизированная упрощённая система налогообложения» (АУСН). Проект закона планируется рассмотреть на пленарном заседании заксобрания 27 ноября.

Как ранее сообщала пресс-служба краевого правительства, новый режим смогут применять организации и индивидуальные предприниматели, у которых численность сотрудников не превышает пяти человек, годовой доход — не более 60 млн руб., а остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн руб. При объекте «доходы» налоговая ставка составит 8%, «доходы минус расходы» — 20%.

АУСН позволит не платить налог на прибыль, НДС, НДФЛ по доходам от предпринимательской деятельности, налог на имущество организаций и физлиц, за исключением объектов, облагаемых от кадастровой стоимости, страховые взносы, за исключением взносов от несчастных случаев и профзаболеваний, а также не подавать налоговую отчётность и значительную часть отчётности во внебюджетные фонды.

Расчёт будет осуществляться налоговым органом на основе данных онлайн-касс, уполномоченных финансовых организаций, операторов электронных площадок и сведений из личного кабинета налогоплательщика. По мнению минэка Прикамья, введение данного режима снизит административные издержки бизнеса и создаст для него более простые и прозрачные условия.

