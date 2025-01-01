В Пермь поступят 82 новых электробуса Они будут использоваться на восьми маршрутах Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми планируется запуск электробусов на ряде автобусных маршрутов, включая № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 и 12. МКУ «Городское управление транспорта» объявило тендер на поиск компании-подрядчика для обеспечения бесперебойной работы нового транспорта. Информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 891,3 млн руб. Финансирование проекта будет осуществляться из регионального и городского бюджетов.

В техзадании говорится о том, что в город должны поступить 82 электробуса. Их распределять маршрутам следующим образом: по два электробуса будут курсировать по маршрутам № 2 и № 3, 18 единиц — на маршруте № 4, четыре — на маршруте № 5, по 10 — на маршрутах № 7 и № 8, а шесть — на маршруте № 11 и 20 на маршруте № 12. При этом каждый электробус должен вмещать не менее 27 пассажиров.

По условиям контракта в транспортных средствах должны быть электронные табло, камеры видеонаблюдения, климатическая система, навигационное оборудование, системы оповещения и подсчета пассажиров, а также устройства для оплаты проезда. Внешний вид электробусов должен соответствовать утвержденной дизайн-концепции.

Предполагаемая дата начала работ — 1 февраля 2026 года, окончание — 31 августа 2026 года.

Заявки на участие принимаются до 11 декабря, а победителя определят 15 декабря.

Напомним, в ноябре в Перми подвели итоги работы электробусного маршрута. Сейчас на линии работают 16 электробусов. Тогда власти заявляли, что расширение парка в ближайшее время не планируется.

