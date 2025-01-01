Увеличение количества электробусов в Перми пока не планируется Сейчас в городе эксплуатируется 16 электробусов Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

В Перми подвели итоги работы электробусного маршрута, который за прошедший год перевёз более 4 млн пассажиров. На линии эксплуатируются 16 электробусов, и, как сообщили власти, расширение парка в ближайшее время не планируется.

«На данный момент на линии работает 16 электробусов, и увеличения их числа не предвидится», — прокомментировали в краевом министерстве транспорта в интервью газете «Пятница».

Ежедневно в будни на этом маршруте перевозится в среднем около 13,6 тыс. человек.

На пленарном заседании Пермской городской думы заместитель главы города Дмитрий Галиханов заявил, что ежедневно общественный транспорт Перми обслуживает более 650 тыс. пассажиров. В городе действуют 77 автобусных маршрутов с 658 автобусами и 9 трамвайных маршрутов с 85 трамваями.

