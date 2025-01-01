Алёна Бронникова Законопроект о бюджете Прикамья прошёл второе чтение Основные параметры были скорректированы Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Законопроект о бюджете Пермского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов прошёл второе чтение. Депутаты краевого заксобрания поддержали документ на пленарном заседании 27 ноября.

При подготовке документа поступило 38 поправок, ещё одна была принята после установленного срока подачи, по каждой были приняты решения. Основные параметры были скорректированы. Так, плановый объём доходов на 2026 год уменьшился на 866 млн руб., до 275,2 млрд руб., объём расходов уменьшился на 954 млн руб., до 301,8 млрд руб.

В плановом 2027 году ожидаемый объём поступлений уменьшили на 7,5 млн руб., до 295,6 млрд, объём расходов — на 74,1 млн, до 319 млрд руб., в 2028 году статью доходов снизили на 3,2 млрд руб., до 300,1 млрд, расходов — на 3,4 млрд, до 310,5 млрд руб. Основные изменения связаны с расходами на оказание помощи онкобольным, лечение редких заболеваний, обеспечение детей специальными и молочными продуктами, а также увеличение резервного фонда Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.