Профильный комитет ЗС Прикамья одобрил проект бюджета ко второму чтению

При подготовке документа было принято 28 поправок

Законодательное собрание

  Константин Долгановский

Профильный комитет Законодательного собрания Прикамья одобрил законопроект о краевом бюджете на 2026-2028 годы, подготовленный ко второму чтению. Депутаты комитета по бюджету на заседании 26 ноября поддержали проект закона и рекомендовали его к принятию во втором чтении на пленарном заседании парламента.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», при подготовке проекта бюджета ко второму чтению поступило 38 поправок, 28 из которых были приняты. В связи с чем статьи доходов и расходов были скорректированы.

Плановый объём доходов на 2026 год уменьшился на 866 млн руб. и составил 275,2 млрд руб., объём расходов уменьшился на 954 млн руб. и составил 301,8 млрд руб. В плановом 2027 году объём доходов снизился на 7,5 млн руб., до 295,6 млрд, объём расходов — на 74,1 млн, до 319 млрд руб., в 2028 году ожидаемый объём поступлений снизился на 3,2 млрд руб., до 300,1 млрд, объём расходов — на 3,4 млрд, до 310,5 млрд руб.

Как уточнил в своём докладе председатель комитета по бюджету Армен Гарслян, основные изменения на 2026 год включают увеличение налоговых и неналоговых доходов по акцизам и целевых средств за счёт федерального бюджета, уменьшение суммы обязательного платежа в Фонд ОМС, увеличение расходов на оказание помощи онкобольным, лечение редких заболеваний, обеспечение детей специальными и молочными продуктами, а также увеличение резервного фонда Пермского края.

Принять законопроект во втором, окончательном чтении депутаты краевого парламента планируют на пленарном заседании 27 ноября.

