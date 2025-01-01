Министру связи Прикамья крайизбирком вручил Почётную грамоту Чиновник отмечен за помощь в организации ДЭГ Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Прикамья, наградил Петра Шиловских, министра информационного развития и связи Пермского края, Почётной грамотой за помощь в организации дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В крайизбиркоме напомнили, что в выборах губернатора региона дистанционно приняли участие 16% избирателей. «Это свидетельствует о растущем интересе к цифровым сервисам и удобстве этой формы голосования», — отметили в комиссии.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермский край занял одну из лидирующих позиций в РФ по количеству зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании. Более 154 тыс. жителей Прикамья предпочли проголосовать онлайн.

