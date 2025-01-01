Пермский радиохолдинг начал процедуру реорганизации Радиостанции РМГ объединяются Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские радиовещательные станции, ранее находившиеся под управлением холдинга «Авторадио-ТВ», вошли в процедуру реорганизации. Речь идёт об ООО «РМГ Пермь» и ООО «Граммофон Пермь», принадлежащих «Русской медиагруппе» (РМГ).

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс», «РМГ Пермь» будет присоединено к «Граммофон Пермь». Летом сообщалось, что обе станции могут сменить собственника.

РМГ рассматривала возможность продажи активов тульской медиагруппе «Медиа траст», владельцем которой является Владимир Шемякин, ранее занимавший высокие должности в «Газпром-медиа» и Росгосцирке. Он учредил в Перми ООО «Медиа траст Пермь», а его партнёр Татьяна Кучевасова возглавила пермские филиалы РМГ.

Радиостанции воздержались от официальных комментариев, а источник издания рассказал о процессе переоформления всех пермских станций РМГ на «Медиа траст».

