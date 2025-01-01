Пермский радиохолдинг может войти в тульскую медиагруппу В Перми уже зарегистрировано ООО «Медиа траст Пермь» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Радиовещательные станции, ранее находившиеся под управлением холдинга «Авторадио-ТВ», вероятно, сменят собственника. «Русская медиагруппа» (РМГ), контролирующая ООО «РМГ Пермь» и ООО «Граммофон-Пермь», рассматривает возможность продажи этих активов тульской медиагруппе «Медиа траст». Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Владельцем «Медиа траст» является Владимир Шемякин, ранее занимавший высокие должности в «Газпром-медиа» и Росгосцирке. Шемякин учредил в Перми ООО «Медиа траст Пермь» (ООО «МТ Пермь»), а его партнёр Татьяна Кучевасова уже возглавила пермские филиалы РМГ. Напомним, Кучевасова в начале апреля возглавила ООО «РМГ Пермь» и ООО «Граммофон-Пермь», принадлежащие АО «Русская медиагруппа». На этом посту она сменила скончавшегося пермского медиаменеджера Евгения Царегородцева.

Представители РМГ и «Медиа траста» воздерживаются от комментариев. Аналитики связывают потенциальную сделку с завершением процесса диверсификации бизнеса «Русской медиагруппы» в Пермском крае, а также с желанием иногороднего медиахолдинга расширить свою сеть вещания при минимальных затратах.

Как сообщил источник, осведомлённый о ситуации, в настоящее время осуществляется процесс переоформления всех пермских радиостанций РМГ на ООО «Медиа Траст Тюмень».

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