В ФСБ рассказали о хищении более 100 млн рублей на пермском оборонном заводе Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В УФСБ России по Пермскому краю рассказали об уголовном деле, возбуждённом в отношении нескольких лиц по делу о хищении денежных средств в особо крупном размере пермского оборонного завода. Общий размер ущерба составил более 100 млн рублей.

«Установлено, что руководитель коммерческой структуры, вступив в преступный сговор с работниками предприятия, выполняющего государственный оборонный заказ, путём заключения фиктивных договоров с поставщиками обналичил и похитил денежные средства, выделенные из федерального бюджета на приобретение технологического оборудования», — рассказали в пресс-службе УФСБ.

Краевое управление ведомство совместно с московскими коллегами осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В отношении обвиняемых проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий.

По данным «Нового компаньона», речь идёт об уголовном деле, связанном с пермским заводом «Машиностроитель». Топ-менеджера предприятия Виталия Волчека и руководителей компании-подрядчика Андрея Рожкова и Дмитрия Зайцева обвиняют в хищении выделенных заводу предприятию на нужды СВО более 100 млн руб. по поддельным договорам на поставку оборудования.

Следствие по делу было начато 21 августа 2025 года, фигурантов задержали в конце августа и середине сентября. Все трое находятся в СИЗО до 21 декабря. При этом вину в предъявленном обвинении в мошенничестве они не признают.

