Топ-менеджер пермского «Машиностроителя» останется в СИЗО до 21 декабря Его и двоих предпринимателей обвиняют в хищении 100 млн рублей

Константин Долгановский

Следствие по уголовному делу о хищении 100 млн руб. пермского завода «Машиностроитель» ходатайствовало об аресте в СИЗО топ-менеджера Виталия Волчека и руководителей компании-подрядчика Андрея Рожкова и Дмитрия Зайцева. Как сообщили в Ленинском районном суде Properm, суд удовлетворил требование.

Все трое останутся в СИЗО до 21 декабря. При этом вину в предъявленном обвинении в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) они не признают.

Как сообщалось ранее, их обвиняют в хищении выделенных оборонному предприятию на нужды СВО более 100 млн руб. по поддельным договорам на поставку оборудования. Следствие по делу было начато 21 августа 2025 года. Фигуранты были задержаны в конце августа и середине сентября, суд назначил арест до 21 октября.

Рожков является генеральным директором и учредителем коломенского ООО «СтанТроникс». В сентябре «Машиностроитель» обратился в арбитраж с иском к компании о взыскании неустойки на сумму 1,89 млн руб. Первое заседание по делу назначено на 21 октября. Также в связи с отказом от требований суд 1 октября прекратил производство по иску предприятия к «СтанТроникс» на 42,8 млн руб. за пользование чужими деньгами.

