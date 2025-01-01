На севере Прикамья продлили льготы для семей бойцов СВО В Березниках дети военнослужащих могут бесплатно посещать дошкольные учреждения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты думы Березниковского округа продлили действие льготы для семей участников СВО. Эта категория граждан освобождена от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных детсадах и школах.

Эту льготу депутаты продлили до конца 2026 года, сообщает телеграм-канал «На местах».

Отметим, мера поддержки действует с 2024 года.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце октября депутаты краевого парламента в первом чтении приняли законопроект о расширении транспортной налоговой льготы для участников СВО и их жён. Во втором чтении утвердить законопроект планируется в ноябре.

Согласно условиям действующей льготы, участники СВО и их супруги не платят транспортный налог на легковой автомобиль мощностью до 150 л.с., как это делают другие автомобилисты. Законопроект предполагает расширить данную преференцию для владельцев авто мощностью до 240 л.с., которые существенно дороже автомобилей, оснащённых двигателями до 150 л.с.

Для участников СВО в Пермском крае также предоставляют и земельные участки. Право на землю даётся военным, в том числе уволенным в запас, добровольцам, сотрудникам Нацгвардии и тем, кто получил звание Героя России или ордена за заслуги. В случае смерти главы семьи льготой смогут воспользоваться его супруга, родители и дети.

