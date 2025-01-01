Алёна Бронникова Заксобрание Прикамья одобрило законопроект о расширении льготы для участников СВО Документ прошёл первое чтение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты парламента Прикамья в первом чтении приняли законопроект о расширении транспортной налоговой льготы для участников СВО и их жён. Предложение губернатора Дмитрия Махонина было внесено в заксобрание в начале октября, утвердить документ во втором чтении планируется в ноябре.

Согласно условиям действующей льготы, участники СВО и их супруги освобождены от уплаты транспортного налога на легковой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил. Предлагается расширить данную преференцию для владельцев авто мощностью до 240 л.с. Она распространяется на всех, вне зависимости от даты заключения контракта, воспользоваться можно за период с 2022 по 2025 год на одно средство.

«Расширение транспортной льготы для семей участников СВО — это не просто изменение цифр в законе, а результат чуткого внимания краевых властей к получателям региональных льгот. Забота о защитниках Отечества и их близких была и остаётся безусловным приоритетом», — прокомментировал председатель краевого парламента Валерий Сухих.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», этим же законопроектом действие транспортной налоговой льготы для владельцев электромобилей стоимостью свыше 10 млн руб. отменяется, поскольку этот вид транспорта относится к предметам роскоши.

Помимо этого, предлагается распространить применение льготы в отношении имущества предприятий природоохранного назначения на новое имущество организаций в течение трёх лет после постановки объекта на бухгалтерский учёт, сохранить действие налоговой ставки 0% для впервые зарегистрированных предпринимателей на УСН.

