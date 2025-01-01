Аутсорсинг бухгалтерских услуг в Пермском крае вырос на 78% Зарплаты бухгалтерам стали предлагать на 18% выше Поделиться Твитнуть

С января по октябрь 2025 года в Пермском крае наблюдался спрос на финансовые услуги по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего вырос интерес к аутсорсингу бухгалтерских услуг (+78%). Об этом сообщает сервис «Авито».

Востребованность расчёта зарплаты увеличилась на 45%, заполнение деклараций по УСН — на 33%, услуги по сдаче отчётности — на 30%, восстановление бухгалтерского учёта — на 29%. Меньший рост интереса наблюдался на отчётность ИП (+16%), услуги по составлению отчётности (+15%), заполнение деклараций 3-НДФЛ (+9%).

«Такие данные демонстрируют, что пермяки всё чаще предпочитают передавать некоторые бизнес-процессы профессионалам, чтобы эффективнее управлять внутренними процессами и оптимизировать время. Аутсорсинг подобных задач помогает компаниям снижать нагрузку и концентрироваться на стратегическом развитии», — прокомментировал руководитель категорий «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.

Средняя предлагаемая заработная плата бухгалтеров в России составила 60,2 тыс. руб. в месяц, что на 18% выше, чем в АППГ. По данным сервиса, в Пермском крае прирост также составил 18%. Лидерами по уровню доходов стала Москва (94,2 тыс. руб. в месяц, +22%), Камчатский край (84,3 тыс. руб. в месяц, +8%) и Московская область (82,1 тыс. руб. в месяц, +21%).

За октябрь медиана предлагаемой зарплаты на рынке труда Прикамья в целом увеличилась на 1,6% и достигла 70 тыс. руб. По словам аналитиков, это превышает ожидания, которые равны 60 тыс. руб.

