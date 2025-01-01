Предлагаемая зарплата в Пермском крае за месяц выросла на 1,6% На рынке труда сохраняется умеренная конкуренция Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели анализ ключевых трендов на рынке труда в Пермском крае за октябрь 2025 года и выявили изменения в уровне конкуренции, требованиях работодателей, активности соискателей и уровне предлагаемого дохода.

В начале ноября на региональном рынке труда наблюдается умеренная конкуренция. На каждую вакансию приходится 6,7 резюме. Это на 0,5 п. ниже среднего уровня по ПФО. Если значение ниже 4,0, то это свидетельствует о явном дефиците кадров.





В октябре краевые компании разместили порядка 17,1 тыс. вакансии. Значение равно 10% от общего количества вакантных мест в Поволжье. Показатели ставят Пермский край на пятую строчку среди регионов ПФО по спросу на персонал.





Самыми востребованными специалистами стали водители, для которых открылось 1,2 тыс. вакансий (7% от общего числа предложений). Спрос сохраняется и на операторов call-центров — для них опубликовали около 1,1 тыс. вакантных мест (6%). Работодатели также активно искали разнорабочих (5%), менеджеров по продажам (5%) и продавцов-консультантов, кассиров (4%).





Соискателями за месяц создано или обновлено 115 тыс. резюме. В основном они искали работу менеджером по продажам, администратором, водителем, упаковщиком и бухгалтером. Об этом сообщает директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.





Медиана предлагаемой зарплаты в регионе увеличилась на 1,6% за месяц и достигла 70 тыс. руб. Этот доход превышает ожидания, которые равны 60 тыс. руб.





В целом в ПФО предлагаемая зарплата составила 70,1 тыс. руб.

