Минимальная цена квартиры в Перми в четыре раза ниже московской Среди мегаполисов в столице Прикамья один из самых низких порогов входа на рынке

Виктор Михалев

В Перми минимальная стоимость квартиры — в четыре раза ниже московской. Об этом по результатам исследования объектов недвижимости стоимостью до 10 млн руб. в 16 городах-миллионерах сообщает «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы». В анализ вошли квартиры, исключающие доли и апартаменты и доступные к покупке в ипотеку.

Пермь предлагает один из самых низких порогов входа на рынке вместе с Самарой, Красноярском и Омском, где можно найти квартиры дешевле 1 млн руб. Так, цена за минимальный лот в столице Прикамья — студию площадью 12,4 кв. м — составляет 870 тыс. руб.

Чуть выше 1 млн руб. цены на самые доступные квартиры оказались в Екатеринбурге (1,1 млн руб. за 37 кв. м), Воронеже (1,1 млн руб. за 13,7 кв. м) и Казани (1,6 млн руб. за 18 кв. м). Самым дорогим городом среди мегаполисов остаётся Москва. В столице продаётся 1,3 тыс. объектов стоимостью до 10 млн руб., минимальная цена предлагается за студию площадью 18 кв. м — 3,4 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что количество сделок на первичном рынке недвижимости в Пермском крае выросло на 30%, на рынке вторичного жилья — на 10%.

