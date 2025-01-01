Количество сделок на первичном рынке недвижимости в Пермском крае выросло на 30% Рост сделок наблюдается и на рынке вторичного жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В октябре 2025 года зафиксирована положительная динамика на рынке недвижимости Пермского края как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает краевое управление Росреестра.

«Большинство сделок с недвижимостью регистрируется в электронной форме. По итогам октября дистанционно было подано 72% заявлений на регистрацию прав и кадастровый учёт», — отметила заместитель руководителя ведомства Анна Болотникова.

Согласно представленным данным, за месяц рост сделок на рынке новостроек составил 30%. Жители Прикамья зарегистрировали 1,4 тыс. договоров участия в долевом строительстве. На вторичном рынке жилья было зарегистрировано 5,8 тыс. прав собственности на основании договоров купли-продажи. По сравнению с сентябрём показатель увеличился на 10%.

Кроме того, наблюдался и рост количества ипотечных договоров на недвижимость — примерно на 0,34%. В сентябре было зарегистрировано 5,25 тыс. договоров ипотеки, в октябре — 5,27 тыс.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в ноябре самая доступная однокомнатная квартира в новостройке Перми продавалась за 3,62 млн руб. Эксперты прогнозируют сдержанный рост спроса на жилую недвижимость.

