В 2025 году в Прикамье зарегистрировано 40 тысяч новых собственников недвижимости Доля объектов без данных о правообладателях сократилась до 4%

Управление Росреестра по Пермскому краю совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления активно работает над обновлением Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). За первые девять месяцев 2025 года в реестр внесены данные о правообладателях почти 40 тыс. объектов, сообщает пресс-служба управления.

Положительная динамика в этом процессе обусловлена введением законодательных изменений, обязывающих застройщиков регистрировать права долевых участников; автоматизацией регистрации общей долевой собственности; упрощением бюрократических процедур и развитием цифровых сервисов; работой Росреестра с ранее неучтёнными объектами.

Наиболее активными в оформлении прав на недвижимость оказались территории Перми, Чайковского, Александровского, Лысьвенского, Березниковского, Чернушинского, Кудымкарского и Пермского муниципальных округов.

Особенно выражен прогресс в учёте жилой недвижимости и земельных участков. В Перми, Березниках, Кунгуре, Чусовом и Пермском муниципальном округе существенно сократилось количество объектов, права на которые не зарегистрированы.

Среди лидеров по регистрации прав на земельные участки выделяются Лысьвенский, Губахинский, Кудымкарский и Александровский муниципальные округа.

Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина отметила: «На сегодняшний день доля объектов в Пермском крае, по которым в ЕГРН отсутствуют данные о правообладателях, сократилась до 4%, что значительно ниже показателя в 32% на начало 2020 года».

