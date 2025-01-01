Стали известны подробности гибели 14-летнего подростка под Пермью Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Сайт perm.aif.ru обнародовал новые сведения об инциденте, произошедшем 21 ноября в Пермском крае. Подросток 14 лет был найден мёртвым в районе Усть-Качки, рядом с поворотом на д. Одина. В социальных сетях появилась информация, что его тело обнаружили в берёзовой роще.

Следователи Следственного комитета начали расследование обстоятельств случившегося. 25 ноября они сообщили изданию, что предварительная экспертиза не выявила признаков насильственной смерти.

В пермских телеграм-каналах появились сообщения, что перед происшествием мальчик мог находиться не один, а с другом. Некоторые источники утверждали, что они могли вдыхать газ из баллонов. Когда их заметили, один из подростков убежал, а второй остался на месте. Другие каналы сообщали, что второй школьник попал в реанимацию, но эта информация была опровергнута Министерством здравоохранения Пермского края.

