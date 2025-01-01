ЗС Прикамья определилось с кандидатурами в новый состав Общественной палаты
Утверждение состоится на пленарке 27 ноября
Комитет краевого парламента по государственной политике и местному самоуправлению одобрил 12 кандидатур в новый состав Общественной палаты от Законодательного собрания Пермского края, сообщает тг-канал краевого парламента.
В их числе:
Анвар Хазрат Аблаев — председатель ЦРО РДУМ ПК в составе ЦДУМ России, муфтий Пермского края, российский религиозный и общественный деятель;
Игорь Ануфриев (Отец Игорь) — настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в Перми, протоиерей, духовник Пермской духовной семинарии;
Дмитрий Вилисов — участник СВО, ветеран боевых действий, участник региональной программы «Герои Прикамья»;
Денис Гатаулин — директор АНО «Спортивный Клуб Айкидо «Династия», эксперт Пермского края в области детской безопасности;
Ирина Ермакова — председатель ПРОО «НАСМНОГО», координатор федерального проекта «Крепкая семья» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пермском крае;
Юлия Каракулова — председатель правления Пермской краевой общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края», профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой неврологии им. В.П.Первушина ПГМУ;
Надежда Максютенко — председатель Совета Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Надежда Романова — председатель Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов;
Халил Фарвазетдинов — председатель региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края»;
Кирилл Шайдулин — начальник бюро АО «Пермский завод «Машиностроитель»;
Ирик Шигабутдинов — председатель исполкома Пермского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;
Игорь Южанинов — директор филиала ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь».
После утверждения списка на пленарном заседании в четверг, 27 ноября, эти кандидаты приступят к работе в новом составе Общественной палаты.
Ранее «Новый компаньон» писал, что губернатор Дмитрий Махонин утвердил часть состава Общественной палаты Прикамья седьмого созыва.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.