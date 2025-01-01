ЗС Прикамья определилось с кандидатурами в новый состав Общественной палаты Утверждение состоится на пленарке 27 ноября Поделиться Твитнуть

Общественная палата

Константин Долгановский

Комитет краевого парламента по государственной политике и местному самоуправлению одобрил 12 кандидатур в новый состав Общественной палаты от Законодательного собрания Пермского края, сообщает тг-канал краевого парламента.

В их числе:

Анвар Хазрат Аблаев — председатель ЦРО РДУМ ПК в составе ЦДУМ России, муфтий Пермского края, российский религиозный и общественный деятель;

Игорь Ануфриев (Отец Игорь) — настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в Перми, протоиерей, духовник Пермской духовной семинарии;

Дмитрий Вилисов — участник СВО, ветеран боевых действий, участник региональной программы «Герои Прикамья»;

Денис Гатаулин — директор АНО «Спортивный Клуб Айкидо «Династия», эксперт Пермского края в области детской безопасности;

Ирина Ермакова — председатель ПРОО «НАСМНОГО», координатор федерального проекта «Крепкая семья» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пермском крае;

Юлия Каракулова — председатель правления Пермской краевой общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края», профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой неврологии им. В.П.Первушина ПГМУ;

Надежда Максютенко — председатель Совета Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Надежда Романова — председатель Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов;

Халил Фарвазетдинов — председатель региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края»;

Кирилл Шайдулин — начальник бюро АО «Пермский завод «Машиностроитель»;

Ирик Шигабутдинов — председатель исполкома Пермского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;

Игорь Южанинов — директор филиала ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь».

После утверждения списка на пленарном заседании в четверг, 27 ноября, эти кандидаты приступят к работе в новом составе Общественной палаты.

Ранее «Новый компаньон» писал, что губернатор Дмитрий Махонин утвердил часть состава Общественной палаты Прикамья седьмого созыва.

