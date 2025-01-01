К промузлу «Осенцы» в Перми планируют построить ещё один подъездной путь Новая дорога соединит территорию ОЭЗ с федеральной трассой Р-243 Поделиться Твитнуть

особая экономическая зона Осенцы

permkrai.ru

В ближайшие годы в Перми будет создан дополнительный подъезд к промышленному узлу «Осенцы». Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Ранее министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков отмечал, что работы по созданию нового выезда из особой экономической зоны «Осенцы» уже начались.

Проект состоит из трёх этапов. Новая дорога соединит территорию ОЭЗ с федеральной трассой Р-243. Это позволит грузовому транспорту отправляться в соседние регионы, минуя плотную городскую застройку.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в ходе прямого эфира губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о выстраивании в регионе системы подготовки квалифицированных кадров для речного транспорта.

