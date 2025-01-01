В Пермском речном училище будут учить на капитанов судов Половину средств на обучение выделит федеральный бюджет Поделиться Твитнуть

Теплоход «Павел Бажов»

permkrai.ru

В ходе прямого эфира губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о том, что в регионе будет выстроена система подготовки квалифицированных кадров для речного транспорта.

Растущую популярность водного транспорта в Прикамье и восстановление пермского флота власти намерены обеспечить за счёт выпускников Пермского речного училища, которые станут капитанами. Для этого планируется инвестировать в их обучение. Финансирование будет разделено между краем и федеральным бюджетом в соотношении 50 на 50.

«Буквально месяц назад я там был [в речном училище].Это заведение юридически относится к системе Минтранса. Но фактически оно находится на нашей земле, и мы обязаны помогать в его развитии. У нас большие планы. Мы сейчас создаем Наблюдательный совет. Думаю, что его возглавит мой заместитель или министр транспорта», — отметил Махонин.

Во время онлайн-трансляции он также сообщил, что осенью посетил Пермский филиал Волжского госуниверситета водного транспорта, где обсудил с руководством вопросы ремонта зданий, общежитий и приобретения симулятора для обучения навигации.

Как ранее писал «Новый компаньон», по указу губернатора в регионе создано АО «Пермское речное пароходство». Контрольный пакет акций будет закреплён за краем, а Корпорация развития Пермского края станет соучредителем. Координировать деятельность новой структуры будет краевой минтранс.

В рамках программы восстановления речного флота планируется реконструировать три судна: «Восход-50», «Метеор-220» и «Метеор-321», а также внедрить более современные виды водного транспорта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.