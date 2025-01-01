На пожаре в Пермском округе травмирована женщина Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС по Пермскому краю

В ГУ МЧС по Прикамья рассказали о ликвидации возгорания в Пермском муниципальном округе пожарно-спасательными подразделениями 25 ноября.

Сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Сибирский тракт в с. Платошино поступило в МЧС в 15:01.

На место происшествия были направлены 26 сотрудников и семь единиц техники. При прибытии первого подразделения выяснилось, что горит жилой дом из бруса. До прибытия пожарных один человек самостоятельно покинул здание. В ходе пожара пострадала женщина.

Локализация возгорания была достигнута в 15:35, полностью пожар был потушен в 17:40. Площадь пожара составила 51 кв. м.

Специалисты МЧС России проводят расследование для установления всех обстоятельств и причин возгорания.

