Екатерина Мизулина пожаловалась в ФСБ на продажу на маркетплейсах «запрещёнки»

Екатерина Мизулина записала видео в тг-канале из Перми

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о необходимости вмешательства правоохранительных органов в связи с обнаружением запрещённых товаров на маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости.

Мизулина отметила, что Лига безопасного интернета ежедневно получает жалобы на деятельность маркетплейсов.

«24 октября мы обратились в ФСБ, МВД России и Ростехнадзор с информацией о продаже прекурсоров наркотических средств, взрывчатых и ядовитых веществ, которые упакованы в потребительскую тару, такую как бутылки и канистры объёмом до 20 л и больше», — сказала Мизулина в интервью агентству.

По словам главы ЛБИ, на платформах маркетплейсов и в розничной торговле встречаются товары, запрещённые к обороту на территории страны, за продажу которых предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее «Новый компаньон» писал, что крупнейшие финансовые организации России выступили за ограничение скидок на цифровых торговых площадках при оплате с использованием финансовых продуктов маркетплейсов. Это предложение уже обсуждается в Госдуме. Как отметил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, если будет принято решение об отмене скидок при оплате определёнными способами, цены на товары, продаваемые через маркетплейсы, могут вырасти в среднем на 35%.

