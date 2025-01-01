Из-за отмена скидок цены на маркетплейсах могут вырасти на 35% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, опубликованной в «Известиях», цены на товары, продаваемые через маркетплейсы, могут вырасти в среднем на 35%, если будет принято решение об отмене скидок при оплате определёнными способами. Об этом заявил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Крупнейшие финансовые организации России выступают за ограничение скидок на цифровых торговых площадках при оплате с использованием финансовых продуктов маркетплейсов. Это предложение уже обсуждается в Государственной Думе. Глава думского социального комитета Ярослав Нилов обратился с просьбой к правительству оценить возможные последствия такого шага. По его мнению, это может негативно сказаться на малообеспеченных слоях населения, которые привыкли экономить.

Против данной инициативы выступил депутат Алексей Канаев, подчеркнув, что регулирование на подобных торговых площадках не должно быть выборочным. Он предложил сохранить существующую систему лояльности. Такую же позицию занимают и сами маркетплейсы.

Ранее банкиры выразили мнение, что выгода должна быть доступна гражданам при любом удобном для них способе оплаты товаров. Они считают необходимым расширить аудиторию, которой будут доступны скидки, и обеспечить равные условия на этом рынке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.