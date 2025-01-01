Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском Театре-Театре переведут поэзию на язык танца Героями пластического спектакля станут поэты «Серебряного века» Поделиться Твитнуть

Штатный режиссёр-хореограф Театра-Театра Ксения Малинина готовится представить публике пластическо-поэтический спектакль «(Не)русские поэты» (16+).

Как рассказала «Новому компаньону» постановщица, изначально идея спектакля заключалась в том, чтобы создать хореографию, основанную на стихотворных ритмах, буквально сделать стихи ритмической основой танца, — обычно эту роль выполняет музыка. В результате замысел был реализован лишь частично: всё-таки музыка понадобилась, — но синтез поэзии и танца создать удалось.

В спектакле речь идёт о поэтах русской эмиграции «первой волны». Каждого из персонажей играют два человека — танцовщик на сцене и актёр, который читает стихи за сценой. Получаются очень любопытные сочетания: так, «голосом» ведущего артиста балетной труппы Артёма Рудакова станет заслуженный артист Олег Петрович Выходов, а вдвоём они создадут образ Константина Бальмонта.

Такая многослойность требует особых усилий от зрителя. У каждого, кто придёт на спектакль, должен быть заряженный телефон и наушник: в него будет транслироваться чтение стихов. Другим ухом надо будет слушать музыку, написанную специально для премьеры композитором Сергеем Шестаковым, который с собственными мелодическими треками соединил фрагменты произведений самых разных композиторов — от Людвига ван Бетховена, Бедржиха Сметаны и Амбруаза Тома, авторов русского авангарда Александра Мосолова и Артура Лурье до современного композитора-пермяка Олега Крохалёва.

Единственный персонаж, сыгранный драматическим актёром, точнее, актрисой, — это Анна Ахматова в исполнении Евгении Барашковой; как раз Ахматова в эмиграцию не уехала, в отличие от других героев спектакля. Ситуацию с уехавшими и оставшимися поэтами превратила в театральную пьесу драматург Татьяна Белова, до недавнего времени — завлит Большого театра.

Спектакль ищет ответы на вопросы, что значит быть поэтом; что значит быть поэтом в России; что значит быть поэтом в России, переживающей революцию за революцией, войну за войной? Кроме того, Ксения Малинина продолжает разговор об «охоте к перемене мест», начатый спектаклем «Провинция — столица» (18+). По мнению автора спектакля, не так важно, где ты родился, жил, работал и умер — в России или за границей, если поэты — уехавшие и оставшиеся — создают общую поэтическую реальность.

Предварительный показ спектакля запланирован на 14 декабря.

