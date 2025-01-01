В Прикамье вынесли приговор поджигателю машин Мужчину из Краснокамска осудили условно и заставили выплатить штраф Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Краснокамский городской суд признал местного 47-летнего жителя в умышленном уничтожении имущества, совершенном путём поджога с причинением значительного ущерба. Его осудили на три года условно с испытательным сроком на тот же период. Помимо этого, суд обязал осуждённого оплатить материальный вред всем потерпевшим. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Прикамья.

Как рассказали в ведомстве, преступление произошло в конце июня текущего года. В полицию поступило сообщение о загорании нескольких машин во дворе дома на ул. Энтузиастов. Прибывшие правоохранители установили, что в результате умышленного поджога два автомобиля были полностью уничтожены огнём, а ещё два значительно повреждены.

Полицейские установили личность поджигателя и его местонахождение. Выяснилось, что целью его преступления стал автомобиль «Митсубиси», так как у мужчины были долгие враждебные отношения с хозяином этой машины. Причиной конфликта послужила женщина — экс-супруга обвиняемого.

После очередной ссоры с соперником обвиняемый купил бензин и направился на парковку. Он облил капот автомобиля соперника горючим и поджег его зажигалкой. Огонь быстро охватил автомобиль и перекинулся на близстоящие машины.

Общая сумма ущерба, нанесённого владельцам сгоревших автомобилей, составила около 4,5 млн руб., а ущерб поврежденных автомобилей оценен в более 400 тыс. руб.

Приговор пока не вступил в силу.

Ранее «Новый компаньон» писал, что пермская полиция возбудила уголовное дело по факту поджога автомобилей на ул. Куфонина. Инцидент произошёл ночью 19 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.