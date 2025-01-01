Алёна Бронникова Полиция завела уголовное дело после поджога четырёх автомобилей в Перми Инцидент произошёл ночью 19 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Полиция Перми возбудила уголовное дело по факту поджога автомобилей на ул. Куфонина ночью 19 ноября. Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия.

«В отделе полиции Дзержинского района Перми возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Ведутся следственно-оперативные мероприятия», — рассказали в ведомстве.

Напомним, сообщение о возгорании автомобилей на ул. Куфонина в Перми поступило в МЧС в 03:28, пожарным удалось ликвидировать огонь в 03:55. Пожар был потушен на площади 30 кв. м, четыре машины сгорели полностью, ещё три получили повреждения. Предполагаемой причиной пожара стал поджог, виновное лицо устанавливается.

