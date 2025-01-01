На улице Куфонина в Перми неизвестный сжёг дотла четыре автомобиля Ещё три машины получили повреждения Поделиться Твитнуть

фото с места пожара от МЧС

В 03:28 19 ноября в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о возгорании автомобилей на ул. Куфонина в Перми, сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия незамедлительно прибыли 29 сотрудников МЧС России и восемь единиц техники.

Пожар был локализован в 03:43, а открытое горение ликвидировано в 03:55. Площадь возгорания составила 30 кв. м.

В результате инцидента четыре автомобиля полностью уничтожены огнём, ещё три получили повреждения. Пострадавших нет.

В министерстве заявили, что предполагаемой причиной пожара стал поджог. Виновное лицо устанавливается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.