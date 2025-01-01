Чистить дороги от снега в территориях Прикамья будет техника муниципальных автопарков В муниципалитеты переданы более 100 спецмашин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Муниципалитеты Пермского края будут создавать собственные муниципальные автопарки со своей спецтехникой, чтобы зимой чистить населенные пункты от снега. Для этих целей власти передали муниципалитетам более 100 единиц техники. Об этом глава региона Дмитрий Махонин сообщил в ходе прямого эфира, который проходил на его странице ВКонтакте.

«Так случилось, что все муниципальные парки были просто утеряны. Была сделана ставка на частные подрядные организации. При этом финансовая обеспеченность выполнения работ составляет в лучшем случае 20%. Поэтому естественно, как платим, так и чистим», — прокомментировал губернатор.

По его мнению, эту проблему можно решить через воссоздание муниципальных автопарков, чтобы у них была своя техника, которую можно в любое время выгонять для уборки снега. Сейчас же, чтобы убрать с улиц снег, надо «сначала дозвониться до подрядчика, убедить его, что-то ещё объяснить», поскольку по нормативу снег чистят не во время снегопада, а после.

Как ранее писал «Новый компаньон», в августе этого года Махонин поручил краевому минтрансу проанализировать перспективу создания муниципальных автотранспортных предприятий. По задумке властей, эта мера рассматривается как необходимая для налаживания системы пассажирских перевозок в различных населённых пунктах региона. Губернатор обратил внимание на важность поддержания технического состояния автобусного парка. А те транспортные средства, которые будут передаваться из Перми в муниципалитеты региона, должны быть полностью работоспособными и соответствовать требованиям безопасности.

