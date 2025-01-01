Власти Прикамья планируют возродить муниципальные автопарки
Глава региона дал соответствующее поручение минтрансу
Губернатор Дмитрий Махонин поручил региональному Минтрансу изучить возможность создания муниципальных транспортных предприятий. Это необходимо для организации пассажирских перевозок в территориях. Такое заявление глава региона сделал на выездном заседании регионального правительства в Краснокамске.
Махонин также подчеркнул важность технического состояния автобусов. Транспорт, передаваемый из Перми в другие муниципалитеты, должен быть полностью исправен.
«Та техника, которая передается с пермских маршрутов, должна быть подремонтирована. Она действительно новее и лучше, чем сейчас. Это, думаю, тоже будет являться дополнением к развитию транспортной инфраструктуры территорий. Надо двигаться к тому, чтобы воссоздавать свои муниципальные парки и коммунальные хозяйства. Будет куда проще содержать общественные пространства и заниматься автомобильными перевозками», — сказала Махонин.
Напомним, на заседании правительства Пермского края, которое состоялось сегодня, глава минтранса региона Сергей Вешняков сообщил, что к 2030 году власти Пермского края намерены привести весь транспорт региона в нормативное состояние. Власти Прикамья уже выслали заявка на приобретение 238 автобусов по программе льготного лизинга: 214 для Перми (выход на линию в октябре 2025 и январе 2026 года), 18 для Березников и шесть для Чайковского (выход на линию до конца этого года).
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