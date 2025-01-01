Власти Прикамья планируют возродить муниципальные автопарки Глава региона дал соответствующее поручение минтрансу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Дмитрий Махонин поручил региональному Минтрансу изучить возможность создания муниципальных транспортных предприятий. Это необходимо для организации пассажирских перевозок в территориях. Такое заявление глава региона сделал на выездном заседании регионального правительства в Краснокамске.

Махонин также подчеркнул важность технического состояния автобусов. Транспорт, передаваемый из Перми в другие муниципалитеты, должен быть полностью исправен.

«Та техника, которая передается с пермских маршрутов, должна быть подремонтирована. Она действительно новее и лучше, чем сейчас. Это, думаю, тоже будет являться дополнением к развитию транспортной инфраструктуры территорий. Надо двигаться к тому, чтобы воссоздавать свои муниципальные парки и коммунальные хозяйства. Будет куда проще содержать общественные пространства и заниматься автомобильными перевозками», — сказала Махонин.

Напомним, на заседании правительства Пермского края, которое состоялось сегодня, глава минтранса региона Сергей Вешняков сообщил, что к 2030 году власти Пермского края намерены привести весь транспорт региона в нормативное состояние. Власти Прикамья уже выслали заявка на приобретение 238 автобусов по программе льготного лизинга: 214 для Перми (выход на линию в октябре 2025 и январе 2026 года), 18 для Березников и шесть для Чайковского (выход на линию до конца этого года).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.