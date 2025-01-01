За пять лет в муниципалитетах Прикамья планируется обновить 246 автобусов Регион может получить субсидию из федерального бюджета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К 2030 году власти Пермского края намерены привести весь транспорт региона в нормативное состояние. Об этом на заседании регионального правительства сообщил глава минтранса Прикамья Сергей Вешняков, рассказывая о региональном проекте по развитию общественного транспорта.

По словам чиновника, согласно целевому показателю проекта, доля общественного транспорта не старше нормативного срока, который к 2030 году должен составить не менее 85%. Для автобусов нормативный срок эксплуатации составляет 10 лет, для троллейбусов — 15, а для трамваев — 25.

«На сегодняшний день на регулярных маршрутах пассажирских перевозок в регионе задействовано 2129 единиц подвижного состава, из которых 1991 — это автобусы. В Пермском крае на конец 2024 года этот показатель составил уже 87,9%. Ставим себе задачу к 2030 году достичь 100%. При этом в Перми и на межмуниципальных маршрутах все автобусы уже соответствуют нормативу, поэтому в предстоящую пятилетку внимание будет уделяться обновлению автобусов в муниципалитетах», — рассказал Вешняков.

Министр отметил, что от Пермского края выслана заявка на приобретение 238 автобусов по программе льготного лизинга: 214 для Перми (выход на линию в октябре 2025 и январе 2026 года), 18 для Березников и шесть для Чайковского (выход на линию до конца этого года).

Что касается планов на 2026–2030 годы, то власти намерены обновить в муниципальных округах 246 автобусов за счёт субсидии из федерального бюджета. Сейчас условия участия в программе субсидирования находятся в стадии разработки, пояснил Сергей Вешняков.

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