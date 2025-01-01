В пермском филиале ВГУВТ изменится состав наблюдательного совета Возглавить его может представитель краевого минтранса Поделиться Твитнуть

В пермском филиале Волжского государственного университета водного транспорта изменится состав наблюдательного совета. Об этом во время прямого эфира на официальной странице ВКонтакте сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

По его словам, было бы правильно, чтобы училище возглавил представитель краевого правительства, в том числе министр транспорта.

В данный момент у властей большие планы по развитию учреждения, видов образования и обновлению инфраструктуры. К их реализации планируется привлекать как региональные, так и федеральные средства. Так, по итогам Транспортной недели было принято решение о подписании соглашения между Пермским краем и федеральным правительством о приведении общежитий и учебного корпуса, а также материально-технической базы учреждения в нормативное состояние. Финансирование запланировано в пропорции 50 на 50.

